Scholz jedzie do Kijowa. Ekspert: Od tego zależy sukces tej wizyty

W jego ocenie "Niemcy bardzo dużo obiecały i prawie nic z tego nie wykonały". - To wynik niemieckiego myślenia o sytuacji w Ukrainie. Aby z jednej strony nie dopuścić do klęski Ukrainy, a z drugiej nie dopuścić do klęski Rosji. Oznacza to podtrzymanie konfliktu. Niemcy nie są zdecydowane, by dopuścić do - jak oni to określają - upokorzenia Rosji - zaznacza ekspert.