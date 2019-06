Miedwiediew o czterodniowym tygodniu pracy: to przyszłość gospodarki

Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew twierdzi, że skrócenie tygodnia pracy do czterech dni może przynieść liczne korzyści. Jego zdaniem, światowy rynek pracy będzie podążał tą drogą w kolejnych latach.

Według premiera Rosji, zbyt duża presja i wymiar godzinowy pracy, prowadzi do spadku wydajności pracowników. Skrócenie tygodnia pracy do 4 dni mogłoby rozwiązać ten problem. - Kiedy Henry Ford skrócił tydzień pracy z 48 do 40 godzin, doprowadziło to do wzrostu wydajności. Ostatnio jedna z firm w Nowej Zelandii wprowadziła czterodniowy tydzień pracy. W rezultacie spadł poziom stresu, a wydajność wzrosła o 20 proc. Dzisiaj ludzie wypalają się w pracy, co prowadzi do niższej wydajności - wyliczał Miedwiediew.