Miedwiediew nie może znieść dostaw broni z USA? "Potrzebują nowego Afganistanu"

Dmitrij Miedwiediew po raz kolejny w kłamliwy sposób zabrał głos w sprawie wojny w Ukrainie. Tym razem były prezydent Rosji we wpisie w mediach społecznościowych sporo miejsca poświęcił dostawom amerykańskiego uzbrojenia do Ukrainy. W propagandowym stylu porównał tą sytuację do opuszczania Afganistanu, gdzie w ręce Talibów wpadł wart miliardy dolarów sprzęt, którego Amerykanie nie zdołali ze sobą zabrać.