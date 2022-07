Miedwiediew pod fińską granicą groził Finlandii i Szwecji

Finlandia jeszcze nie jest członkiem NATO, ale to tylko kwestia czasu, jaki jest potrzebny do zrealizowania wymaganych formalności. Kraj graniczy z Rosją, a ta linia graniczna ma długość 1300 kilometrów. Rosja ma się czego obawiać, bo Finowie, długo opierając się przed wstępowaniem do jakichkolwiek paktów militarnych, zbudowali własną, silną strukturę obronną. Ich armia jest jedną z najsilniejszych i najlepiej uzbrojonych w Europie. - Reakcja Rosji na te wydarzenia będzie tak silna, jak to konieczne - zapowiedział Miedwiediew.