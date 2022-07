Premier kraju NATO: Mogę walczyć z korupcją - ale nie z wtrącaniem się Moskwy

Petkow opowiedział "The Times" także o kulisach wydalenia 70 rosyjskich dyplomatów z Sofii. - Jestem dość pewien, że niektóre z 70 osób, które odesłaliśmy, aktywnie rozmawiały z posłami w parlamencie i dawały dziennikarzom artykuły gotowe do publikacji - powiedział. - Podejrzewano, że rosyjski ambasador odgrywał aktywną rolę, zabierając polityków na wakacje do Grecji. To było kompletne wtrącanie się - stwierdził.