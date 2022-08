Miedwiediew mówił o apokalipsie. "Zabrzmiał pierwszy anioł"

Zdaniem Miedwiediewa to, co dzieje się w Ukrainie to "operacja ochronna". - Reakcja Rosji będzie zgodna z wielkością gróźb wysuwanych wobec kraju. teraz operacja specjalna ma charakter defensywny, ochronny – powiedział wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew. Dodał, że aktywność na rzecz rozszerzenia obecności wojskowej w państwach NATO "nie cieszy Moskwy, a aktywność w sojuszu z Federacją Rosyjską nie budzi większego niepokoju".