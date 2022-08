Wesele Kaczmarczyka. Wcześniej gościł tam Ziobro na partyjnej imprezie

Do wydarzenia Andrzej Domagała odniósł się w rozmowie z Wirtualną Polską. - Ja jestem bezpartyjny, mam biznes, a nie partie. Dysponuję lokalem i nikomu nie odmawiam organizacji w nim spotkania. Nie patrzę na to, czy jest to PiS, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, czy inna partia. Wszystkich moich gości traktuję z szacunkiem, a ja i moi współpracownicy robimy wszystko, by zapewnić profesjonalną obsługę. – stwierdza. Na pytanie, ile kosztowało wynajęcie sali przez Solidarną Polskę, odpowiada: - Co do zasady nie ujawniam takich informacji. To kwestia zaufania klientów do mnie jako przedsiębiorcy. Zresztą jako przedsiębiorcę obowiązuje mnie tajemnica handlowa. Niezależnie od tego, czy jest mowa o organizatorze wesela, spotkania biznesowego, okrągłych urodzin, czy jakiegokolwiek innego spotkania.