"Wysłanie broni na Ukrainę może doprowadzić do bezpośredniego starcia między Rosją a NATO, co grozi eskalacją do pełnoprawnej wojny nuklearnej" - powiedział Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa w rozmowie z propagandową agencją RIA Novosti.