Miedwiediew grozi Ukrainie: może utracić dodatkowe terytoria

Rosja nie boi się rozszerzenia NATO? Miedwiediew przekonuje

Dmitrij Miedwiediew odniósł się także do wniosków Szwecji i Finlandii ws. przystąpienia do NATO. W jego ocenie dołączenie tych dwóch państw do Sojuszu stwarza dla Rosji mniejsze zagrożenie niż ewentualne członkostwo Ukrainy, z którą jak ocenił, Rosja ma "spór terytorialny".