"Microsoft zainwestuje w Polsce miliard dolarów". Mateusz Morawiecki o nowych planach

- Podpisanie strategicznego partnerstwa Chmury Krajowej z firmą Microsoft, wielkim globalnym graczem to kolejny ważny krok na drodze cyfryzacji i przyspieszenia rozwoju całej polskiej gospodarki. Cyfrowa transformacja to wielka szansa na to, aby szybciej i skuteczniej uporać się z obecnym kryzysem. Technologia chmurowa to przyszłość, którą chcemy realizować już dzisiaj - mówił prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło.

Z kolei zdaniem prezesa PRF Pawła Borysa "inwestycja Microsoft w Polsce to także szansa na duże przyspieszenie, kiedy Polska gospodarka będzie wychodziła z kryzysu związanego z koronawirusem".