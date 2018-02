Micheil Saakaszwili wydalony do Polski. Straż Graniczna: został przyjęty

Zostałem porwany - powiedział dziennikarzom były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili po wylądowaniu w Warszawie. Polityk został przewieziony do Polski z Ukrainy, po tym jak kilka godzin wcześniej zatrzymano go w Kijowie.

Informację o odesłaniu Saakaszwilego do Polski potwierdziła Straż Graniczna Ukrainy. Rzecznik Straży Ołeh Słobodian poinformował, że stało się tak po tym, jak decyzję o statusie zatrzymanego podjął sąd.

Były gruziński prezydent trafił do naszego kraju, bo właśnie z Polski wjechał wcześniej na teren Ukrainy. Kilka minut przed godz. 17 samolot z Saakaszwilim wylądował w Warszawie.

"Osoba ta znajdowała się na terytorium Ukrainy nielegalnie i dlatego została odesłana do kraju, z którego przybyła z naruszeniem prawa” - napisał Słobodian na Facebooku.

"Podstawą decyzji o przyjęciu był wniosek o readmisję złożony przez Państwową Służbę Migracyjną Ukrainy do Komendanta Głównego Straży Granicznej. Biorąc pod uwagę fakt, że M. Saakaszwili jest małżonkiem obywatelki państwa członkowskiego Unii Europejskiej wniosek strony ukraińskiej został rozpatrzony pozytywnie" - głosi komunikat biura prasowego polskiej Straży Granicznej.

Saakaszwili w Warszawie: Polacy zachowali się bardzo dobrze

Jak informuje RMF FM Saakaszwili opuścił warszawskie lotnisko w towarzystwie posłanki PiS Małgorzaty Gosiewskiej. Dziennikarzom powiedział, że został porwany. Zapowiedział też wydanie we wtorek oświadczenia.

- To, co wydarzyło się po stronie ukraińskiej było absolutnie skandaliczne. To było nielegalne porwanie. Polacy zachowali się bardzo dobrze. Jestem bardzo wdzięczny. Zostałem bardzo dobrze przyjęty przez polską stronę - mówił.