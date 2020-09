Micheil Saakaszwili wróci do Gruzji? Opozycja proponuje mu fotel premiera

O decyzji opozycji poinformował lider partii Zjednoczony Ruch Narodowy Grigol Waszadze. - Saakaszwili powinien wrócić do Gruzji, powinien spotkać się ze swoim narodem twarzą w twarz. Właśnie dlatego Zjednoczony Ruch Narodowy i wszystkie partie, należące do zjednoczonej opozycji, postanowiły wysunąć jego kandydaturę na stanowisko premiera Gruzji - stwierdził.

Micheil Saakaszwili wróci do Gruzji? Wyjechał 7 lat temu

Saakaszwili o Lechu Kaczyńskim: zobaczyłem, że prezydent stoi, kule świszczą wokół, a on się uśmiecha

Micheil Saakaszwili premierem? Ciąży na nim kilka wyroków, stracił gruzińskie obywatelstwo

Sam Saakaszwili nie czuje się winny i najwyraźniej marzy o tym, by wrócić do Gruzji.

"Ukraina to mój drugi dom. Jakiś czas temu przyjechałem tutaj z mojego głównego domu. Z mojej słodkiej Gruzji" - napisał Saakaszwili pod koniec sierpnia na swoim profilu na Facebooku. "Przez tych siedem lat nie było dnia, bym nie interesował się sprawami w Gruzji. Wiem, że moja praca w roli prezydenta nie była daremna i wiele z tego, co zrobiliśmy, zachowało się i do dziś działa" - dodał, przyznając jednocześnie, że popełnił kilka błędów. "Ale kiedy słyszę o wydarzeniach w Gruzji, to dobrze wiem, że możemy żyć dużo lepiej i każdy Gruzin może być dużo zamożniejszy. I razem to nam się uda. Wracam!" - oświadczył Saakaszwili.