"Michalina" zaczął sypać. Kim jest Michał W.?

Na wrocławski półświatek padł strach, gdy pojawiła się informacja, że na współpracę ze śledczymi poszedł Michał W. Gangster znany pod pseudonimem "Michalina" to jedna z 18 osób zatrzymanych ws. handlu dopalaczami na Dolnym Śląsku. Co wiadomo o grupie?

"Michalina" wpadł wraz z 17 innymi osobami w połowie czerwca minionego roku. To on i Łukasz W. ps. "Gekon" są uważani za hersztów bandy. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzania do obrotu substancji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzkiego.