Michał Woś: Mam rekomendację na wiceministra sprawiedliwości

- Była rzeczowa dyskusja na zarządzie Solidarnej Polski. Przedstawiłem argumentację, wskazując, jakie cechy powinna mieć ta osoba, co powinna zrealizować i to zostało wzięte pod uwagę. Są osoby wśród nas, które bardziej nadają się do realizacji tej agendy - wyjaśniał w rozmowie z WP .

- To stanowisko było odmieniane przez wszystkie przypadki przez wiele mediów. Natomiast według mojej wiedzy oficjalna nazwa to pełnomocnik rządu ds. praw obywatelskich - stwierdził Woś na antenie TVN24.

Polityk powiedział, że można mówić o szeregu naruszeń praw obywatelskich w ostatnim czasie. - Jeżeli mamy do czynienia z atakami na furgonetki organizacji pro-life, jeżeli różnego rodzaju aktywiści ze sztandarami "ideologii gender" uważają, że będąc pod tęczową flagą, są wyjęci spod prawa, a tak się czasami zdaje, to rzeczywiście warto, żeby w rządzie była osoba, która będzie głośno mówiła o tych sprawach - podkreślił Woś.

Rekonstrukcja rządu. Polityk ostro o Zbigniewie Girzyńskim. "Powygadywał wiele głupot"

- Już było wiele orzeczeń sądów, które wskazywały, że każdy ma prawo do głoszenia swoich poglądów. Mamy do czynienia z pokrzywdzonymi. W dzisiejszych czasach, gdyby święty Paweł pisał swoje listy, to ścigano by też świętego Pawła za homofobię - wtrącił polityk.