Michał Wójcik poucza Komisję Europejską. „Są hipokrytami”

Minister w Kancelarii Premiera Michał Wójcik odniósł się do sporu między Komisją Europejską i polskim rządem dotyczącym uchwał LGBT podejmowanych przez niektóre gminy w Polsce. Gość programu Newsroom WP stwierdził, że KE wpada w swoją własną pułapkę. - Wiadomo, że w Polsce sądy różnie rozstrzygają w kwestiach tych uchwał dotyczących "ideologii LGBT". Czasami po myśli KE, a czasami zupełnie odwrotnie, ale są sądami, niezależnym bytem, a tutaj KE mówi, czy urzędnicy mówią: nie, my chcemy żeby w ogóle tych uchwał nie było - powiedział. - Czyli tak naprawdę mają gdzieś sądy (...) i tak naprawdę są hipokrytami - dodał. Polityk dodał, że w jego ocenie działania KE są sprzeczne z ideą samorządności i Bruksela chce narzucać polskim samorządom swój punkt widzenia. Minister przypomniał również szeroko komentowaną wypowiedź Zbigniewa Ziobry. - Minister sprawiedliwość powiedział swego czasu, że to jest wojna hybrydowa, ale ze strony Unii Europejskiej z Polską. Wchodziliśmy do UE na innych zasadach. Mieliśmy być równi, mieliśmy mieć szanowaną naszą kulturę, tożsamość, nasze tradycje, a dzisiaj się okazuje, że po prostu ta KE (…) dzieli obywateli UE na lepszych i gorszych - stwierdził Michał Wójcik.