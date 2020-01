WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze władimir putin + 2 michał kamińskitłit Natalia Durman 23-01-2020 (10:44) Michał Kamiński się zdenerwował. Mocne słowa o Władimirze Putinie - Władimir Putin uprawia politykę jednostronnego, uproszczonego, prymitywnego, sowieckiego patrzenia na rzeczywistość. Fałszuje historię... Rozwiń Co dzisiaj w takim razie po tej ju … Rozwiń Transkrypcja: Co dzisiaj w takim razie po tej już ofensywie i medialnej. I o tej mimo wszystko solidarności w Europie. Co dzisiaj w takim razie powie Putin w Jad Waszem? Nie wiem, należałoby zapytać jego doradców, a nie mnie. Natomiast ja myślę, że Putin uprawia tę politykę pewnego przede wszystkim bardzo jednostronnego, uproszczonego, prymitywnego sowieckiego patrzenia na rzeczywistość. Fałszuje historię, nie widzi wszystkich jej kontekstów. I z całą pewnością będzie wykorzystywał to wydarzenie, które ma miejsce w Jerozolimie. Nie do wspominania ofiar zbrodniczego, niemieckiego totalitaryzmu, któremu na pewnym etapie Stalin i rosyjski totalitaryzm podał rękę. Bo w tej sprawie warto przypominać Władimirowi Putinowi, że nie Polska była sojusznikiem Hitlera w '39 roku. A był nim Związek Radziecki, który na trupach wolnych krajów bałtyckich i Polski, a także Rumunii podawał sobie rękę z Hitlerem. Tenże Związek Radziecki, którego spadkobiercą wydaje się był Władimir Putin. A także co trzeba zawsze przypominać Putinowi. Putin powiedział, że największą tragedią 20-go wieku był rozpad Związku Radzieckiego. To są słowa tak haniebne, że aż trudno znaleźć inne słowa, by to opisać. Otóż dla Putina nie Holocaust był największą tragedią 20-go wieku, nie zbrodniczy nazizm jako całość. Nie zbrodniczy komunizm był największą tragedią 20-go wieku. Był rozpad Związku Radzieckiego, który przyniósł wolność narodom w tymże Związku Radzieckim więzionym. W tym narodowi rosyjskiemu. Warto dzisiaj przypominać wspaniałe słowa świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego z Katynia z 2007 roku. Pan prezydent Kaczyński podczas swojej pierwszej wizyty w Katyniu, w której mu towarzyszyłem, a nawet ją organizowałem. Pierwsze kroki skierował w Katyniu na cmentarz pomordowanych obywateli Związku Radzieckiego, których w Katyniu jest więcej niż polskich oficerów. Bo tam te mordy szły przez wiele lat tak zwanych czystek stalinowskich. I tam prezydent Lech Kaczyński skłaniając głowę przed radzieckimi ofiarami radzieckiego totalitaryzmu, mówił o wspólnocie losów. I mówił o tym, że naród rosyjski był pierwszą ofiarą bolszewizmu. I dzisiaj Władimir Putin zapomina o tym. Że bolszewizm był ustrojem, który był zbrodniczy także dla narodu związku radzieckiego. A on mówi, że to była największa tragedia. To mu trzeba przypominać.