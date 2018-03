Michał Kamiński mocno zaskakuje. "Mój dziadek wykonywał wyroki śmierci na szmalcownikach"

Konflikt dyplomatyczny z Izraelem nadal nie schodzi z ust polityków. Tym razem głos zabrał Michał Kamiński, który zdecydował się na osobiste wyznanie. - Jestem wnukiem członka plutonu egzekucyjnego komendy dywersji Armii Krajowej - zdradził polityk.

Michał Kamiński nazwał premiera "głupim". WP wyjaśnił, dlaczego

Wcześniej w rozmowie z WP zapewniał, że "musi bronić dobrego imienia Polski przez naszym premierem". - I to jest dramatyczna sytuacja naszego kraju. To, co wyczynia pan premier Morawiecki, trudno jest nazwać głupotą. To jest szkodnictwem wobec najgłębszych interesów narodowych Rzeczpospolitej - przyznał Kamiński.