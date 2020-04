WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze michał kamiński + 2 Jarosław Kaczyńskitłit oprac. Violetta Baran 32 min. temu Michał Kamiński: Jarosław Kaczyński oblał egzamin - Wszystkie działania polityczne rządu, które towarzyszą koronawirusowi, wynikają tylko i wyłącznie z uporu, i - nazwijmy to - skutków oderwania... Rozwiń kto Pana zdaniem zdaje polityczny … Rozwiń Transkrypcja: kto Pana zdaniem zdaje polityczny egzamin w czasie koronawirusa w czasie walki z pandą ja mogę powiedzieć kto go nie zdaje nie zdaje go z całą pewnością Jarosław Kaczyński bo wszystkie działania polityczne rządu które towarzyszą Korona wirusowi wynikają tylko i wyłącznie z uporu Nazwijmy to skutków oderwanie od rzeczywistości Jarosława Kaczyńskiego tak więc na pewno Jako przywódca a tam wewnętrzną przywódcą komunistycznym jest ten moment politycznego przywództwa powiem więcej Narodowego przywódca oblał bo gdyby Jarosław Kaczyński wyraził zgodę na to do czego namawiali go jego koledzy partyjni członkowie żeby zamiast przy okazji koronawirusa załatwiać różne polityczne i to bardzo brzydkie internety po prostu zająć się walką z Koroną wirusem z jednej strony z drugiej strony gospodarki rząd niepotrzebnie plątał nie tylko polską kasę polityczną ale nasz nas wszystkich jak obywateli jakąś zupełnie niepotrzebną idiotyczna debatę o to czy mają się odbywać wybory podczas wielka z gołym okiem widzisz że te wybory odbyć się nie mogą to tak ale mówi pan że to Jarosław Kaczyński nie zdał tego egzaminu czy też nie zdaje tego egzaminu No ale generalnie o tym czy będą wybory w tym momencie decyduje premier czyli to premier też oblana bo nie jest w stanie się przeciwstawić ale to to że premier nie się stanie przeciwstawić jarosławowi Kaczyńskiemu jest zasadniczym powodem dla którego jest Dlaczego pani Witek jest marszałkiem Sejmu z tego samego powodu i dlaczego Andrzej Duda jest prezydentem z tego samego powodu to jest dzisiaj jedyne kryterium które decyduje o tym Jak się obstawia najważniejsze staną polscy po lojalność wobec Jarosława Kaczyńskiego na to jest fakt to nie jest z mojej strony jakieś tam nie wiadomo co z okazji gołym okiem to widzi i każdy nawet Powiedz PiSu to potwierdzi ilosc który się okazał niezależny nawet bardzo małej prawie jak my raz się okazał niezależny bo sprawa nie jest mała pokazuje wyraźnie jakie Interia by być w Polsce ministrem marszałkiem i tak dalej i tak dalej w obozie władzy w tym sensie mówię panie redaktorze Jarosław Kaczyński nie zdał tego egzaminu że gdyby nie Jarosław Kaczyński bo dzisiaj nie rozmawiali o wyborach Bo to on kazał swojemu obozowi politycznemu brnąć zupełnie idiotyczny niebezpieczny dla Polaków sprzeczne z przyzwoitości ją Icon pospolitej zamach na naszą wolność będą w jakim będzie szopka związana z pocztowymi wyborami jeżeli PiS na ten krok O której mieszkał w roku nie będzie czy zdecyduje A może jednak będzie zwrot na przykład po Świętach Wielkanocnych jednak władza podejmie decyzję nie wprowadzamy jeden ze Stanów nadzwyczajnych i odsuwamy te wybory Polacy tych wyborów nie chcą panie redaktorze nikt do tej pory nie powiedział dlaczego choć na jeden dzień nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej ale nawet Dlaczego na przykład premier rządu nie zaproponował Jeżeli uważasz że obecne przepisy w stanie klęski żywiołowej są jakimś problemem Bo do tego nie trzeba zmieniać Konstytucji o tym mówi ustawa No to dlaczego nie nie nie trzeba było w trybie jak wszystko inne robią łącznie z poprawkami które zmieniają charakter wyborów w Polsce to można było zmienić bardzo szybko ustawę o stanach nadzwyczajnych i związana z jakieś Jakiś powodów premierowi mnie nie zrobiono tego bo Jarosław Kaczyński zażądał od nigdy wybory mają być 10 maja koniec kropka z jakimś powodu uznał to z jednej strony za jakiś ambicjonalne wyzwanie dla się i co mu napisał o zdrowie Polaków I co mu pokój społeczny po tym jeżeli jego ambicja byłaby jakoś urażona bo nie będzie tak jak on chciał a z drugiej strony oczywiście wykorzystują tę sytuację Dlaczego panie redaktorze w przyszłym tygodniu Podczas tego Kiedy Polacy mają tyle innych rzeczy na głowie Kiedy Polski kobiety mają wiele innych spraw na głowie rząd wrzuca sprawę przeciwko której Przepraszam władza rzucam sprawę przeciwko której Polski bardzo głośno protestowały rząd przy okazji po rotawirusach cenie ty nam wolne wybory Chce nam zabrać edukację seksualną tak Drodzy państwo w przyszłym tygodniu Będziemy dyskutować tak będą wieźć pucować w sejmie gestem senacie na koniec tym żyjącym edukację seksualną nad projektem pełnego zakazu aborcji Panie redaktorze dzisiaj cały czas Cały świat w obliczu pandemic koronawirusa oddaje hołd naukowcom dzisiaj na wiedzy na nauce opieramy naszą nadzieję na to że możemy wyjść z koronawirusa A Prawo i Sprawiedliwość funduje Polsce średniowiecze zakaz edukacji seksualnej zakaz aborcji podczas gdy cały świat nauce rozumie a nie w zabobonach widzi szanse na wyjście z kryzysu