Michał Dworczyk w programie "Tłit": cały świat nie przewidział skali pandemii

cytat z pana niedawny cytat mamy bardzo poważne problemy Jeśli chodzi o medyczny sprzęt ochronny niedoceniony w skali zagrożenia to powiedział pan w rozmowie z Konradem piaseckim w TVN24 czy powtórzył by pan te słowa tak mówiłem to w kontekście całej Europy proszę to wyraźnie powiedzieć dlatego że ktoś odnieść wrażenie że to Polska nie doceniła zagrożenia i nie przewidziała pandem i Prawda jest taka że cały świat jej nie przez od Stanów Zjednoczonych największego mocarstwa na świecie poprzez Zachodnie kraje Unii Europejskiej po nasz region nikt nie przewidział skali pandemii natomiast my po tych początkowych wyzwaniach z którymi Przyszło nam się mierzyć jeśli chodzi o zabezpieczenie środków ochrony osobistej w ostatnich 10 dniach przeprowadziliśmy bardzo aktywne działanie na rzecz uzupełnienia tych braków te braki już w tej chwili nie chcę mówić o szczegółach Ale zdaje się że już wczoraj minister Szumowski mówił że kilka milionów sztuk tego sprzętu wyjechało do szpitali najpierw jednoimiennych potem do pozostałych placówek na pewno będziemy jeszcze w tej sprawie przedstawiać państwu komunikat miasto jest skala wyzwań z którymi przyszło się mierzyć i jeśli chodzi o sytuacji epidemiologicznej i jeśli chodzi o wyzwania gospodarcze rzeczywiście na była trudna do przewidzenia przez kogokolwiek i dzisiaj wszystkie kraje zarówno Europy jak i inne mocarstwa na świecie mierzą się z wyzwaniami w których jeszcze kilka miesięcy