Michał Dworczyk odpowiada Donaldowi Tuskowi

Premier Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej ws. nowych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa uderzał w opozycję. "Rozmawiałem dziś z premierami Chorwacji, Austrii, Litwy, Łotwy, Bułgarii i Słowenii oraz przewodniczącą Komisji o wspólnej walce z wirusem. Nikt nie zaatakował opozycji, lekarzy czy dziennikarzy. Dziwni jacyś" - skomentował na Twitterze Donald Tusk. O jego wpisie mówił w programie "Tłit" szef KPRM i koordynator Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. - Niestety były premier Donald Tusk coraz częściej w swoich wpisach, wystąpieniach przypomina takiego hejtera internetowego, co w moim przekonaniu nie przystoi byłemu prezesowi Rady Ministrów. No, ale to są widać jakieś emocje premiera Tuska, nad którymi nie potrafi zapanować - stwierdził Dworczyk.

