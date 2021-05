Michał Dworczyk o szczepionkach i zmianach podatkowych. "Jesteśmy krajem na dorobku"

Szef KPRM minister Michał Dworczyk poinformował, że w połowie czerwca może być dostępna kolejna szczepionka firmy Novavax. - W tej chwili problemem nie jest dostępność szczepionek, ale przekonanie Polaków do tego, by się szczepili - zapewniał Dworczyk. Do tej pory zarejestrowało się na szczepienie lub zaszczepiło jedną dawką 48 proc. dorosłych Polaków.