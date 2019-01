Michał Dworczyk o nagrodzie dla Donalda Tuska. "Kuriozalne uzasadnienie"

Szef KPRM skomentował nagrodę, którą szef RE został wyróżniony przez "Global Thinkers". - Niestety pełniąc obecną funkcję pokazał, że nie możemy liczyć na jego solidarność - argumentował. Minister nie sądzi, aby były lider PO wrócił do krajowej polityki.

- Jak kuriozalnie by nie brzmiało to uzasadnienie, jest to skrupulatne podsumowanie działalności przewodniczącego Rady Europejskiej w ostatnich latach - dodał. Szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów odniósł się też do ewentualnego powrotu byłego lidera PO na krajową scenę polityczną. - Zwykle był racjonalnym politykiem. Analizując sytuację dojdzie do wniosku, że nie ma tu czego szukać - zakończył.