"Do Rzeczy": "Po tragedii to już pewne. Tusk wróci do polskiej polityki"

Donald Tusk śmierć Pawła Adamowicza traktuje bardzo osobiście. Po tragedii to już pewne - były premier znów zaangażuje się w polską politykę - twierdzi publicysta Andrzej Stankiewicz, zdobywca nagrody Grand Press.

- Widzimy, kto jest dziś prawdziwym liderem opozycji. I nie jest nim Grzegorz Schetyna, ale były premier, szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Przed tragedią rozważał on powrót do polskiej polityki, ale się wahał. Były poważne argumenty przeciw, głównie rodzinne. Teraz wahał się nie będzie. Widać, że ta tragedia dotknęła go osobiście - mówi Andrzej Stankiewicz z Onetu w rozmowie z DoRzeczy.pl.