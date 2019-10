Michał Dworczyk o Grzegorzu Schetynie: "mówi brednie". Lider PO porównał prezesa PiS do Stalina

Michał Dworczyk reaguje na słowa Grzegorza Schetyny. Lider PO porównał Jarosława Kaczyńskiego do dobrego ucznia Józefa Stalina. - Lider opozycji wypowiada brednie nie po raz pierwszy. Schetyna jest bardzo zestresowany, Platforma Obywatelska wyraźnie trzeszczy - ocenił Dworczyk. I stwierdził, że "wiele krajów mogłoby uczyć się demokracji od Polski".

Wybory parlamentarne 2019 i protesty wyborcze PiS ws. Senatu wywołały krytykę opozycji. Pojawiły się głosy, że partia rządząca chce przeprowadzić "zamach stanu". Był o to pytany Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera.

- Koleżanki i koledzy z opozycji są w stanie powiedzieć wszystko, by zainteresować potencjalnych wyborców. Korzystamy z prawa, z którego skorzystało też pięćdziesiąt innych osób - mówił Dworczyk na antenie Polsat News. Zaznaczył, że "demokracji nic nie grozi". - Wiele krajów mogłoby uczyć się jej od Polski. Bardzo się cieszę, że mieszkamy w kraju, gdzie nie obowiązuje poprawność polityczna; w którym każdy może swobodnie wyrażać swoje poglądy - powiedział minister.

Odniósł się również do słów szefa Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, który porównał Jarosława Kaczyńskiego do "dobrego ucznia Stalina". - Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy. Kaczyński jest dobrym uczniem Stalina i podobnie jak on spogląda na polityczną rzeczywistość - mówił lider KO podczas konferencji prasowej.