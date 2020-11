Michał Dworczyk gościem programu "Tłit"

Wybory w USA już się zakończyły, ale liczenie głosów cały czas trwa. Do wygranej potrzeba co najmniej 270 głosów elektorskich. Obecnie Donald Trump odrabia straty i przewaga Bidena zmniejszyła się z 2,4 pkt proc. do 1,5 pkt proc.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów ws. sytuacji po Strajku Kobiet. W piśmie zaapelował do Ministerstwa Edukacji Narodowej o "zaprzestanie retoryki szantażu". - To kłamstwo, że będziemy pociągać do odpowiedzialności za branie udziału w protestach - odpowiada tymczasem szef MEN.