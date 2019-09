Michał Dworczyk chce usunięcia z list wyborczych Klaudii Jachiry. Apel do liderów KO

Szef Kancelarii Premiera chce, aby kontrowersyjna blogerka zniknęła z list do wyborów parlamentarnych 2019. Zwrócił się w tej sprawie do Grzegorza Schetyny i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. - Takie osoby nie powinny funkcjonować w życiu publicznym - uważa Michał Dworczyk.

Klaudia Jachira wywołała w ostatnim czasie kolejną burzę. Tym razem pozowała na tle Pomnika Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Widnieje tam napis "Bóg, Honor, Ojczyzna". Z kolei za plecami kontrowersyjnej blogerki znalazło się hasło: "Bób, Hummus, Włoszczyzna". Głos w sprawie zabrali kombatanci i Sławomir Nitras, którzy chcą skreślenia blogerki z list do wyborów parlamentarnych 2019.

W podobnym tonie wypowiada się szef Kancelarii Premiera. - Przeprowadziła tzw. happening, który sprowadzał się do sprofanowania hasła i słów wykutych na tym pomniku, słów świętych dla wielu tysięcy osób, które w ciągu ostatnich 200 lat walczyły o wolność Polski, o to, żeby nasz kraj był niepodległy i demokratyczny - mówił Michał Dworczyk na konferencji prasowej.

- Polska polityka jest bardzo brutalna, zwłaszcza w kampanii wyborczej. Padają ostre słowa. Nasza scena polityczna jest bardzo spolaryzowana, ale są pewne granice, które nie powinny być nigdy przekraczane. Zwracam się z apelem do Grzegorza Schetyny i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o usunięcie Klaudii Jachiry z list PO w wyborach parlamentarnych 2019. Takie osoby nie powinny funkcjonować w życiu publicznym na poziomie parlamentu - dodał.

Wtórował mu szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. - Kombatanci są bardzo wstrząśnięci tym co się stało. To miejsce, które poświęcił Jan Paweł II. To jest rzecz niedopuszczalna - przypomina Jan Józef Kasprzyk. Jak dodał oburzeni są m.in. przewodniczący Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i środowiska Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich i Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.