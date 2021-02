Michał Dworczyk adresatem apelu. AstraZeneca dla woźnych?

Ruszają szczepienia nauczycieli preparatem firmy AstraZeneca. - Po raz kolejny wysłaliśmy do ministra Michała Dworczyka apel o szczepienia osób, nie będących nauczycielami. Przecież pani woźna, sprzątaczka, kucharka czasami jest osobą częściej kontaktującą się z dzieckiem niż nauczyciel - mówił w programie "Newsroom" Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Według niego te osoby także powinny być zaszczepione. Zwrócił też uwagę na osoby powyżej 60. roku życia, które mają stały kontakt z dziećmi. Na pytanie, czy ZNP jeszcze dzisiaj rozmawia z Michałem Dworczykiem o szczepieniach kolejnych grup, Sławomir Broniarz odpowiedział, że tak, choć zaznaczył, że słowo "rozmowa" należy wziąć w cudzysłów. Związkowiec wytknął szefowi KPRM, że w sprawie szczepień nauczycieli mówił co innego niż doradca rządu profesor Horban. Broniarz miał więcej zastrzeżeń do Michała Dworczyka.

