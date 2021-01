Szczepienia na COVID. Michał Dworczyk: "Wykorzystujemy wszystkie szczepionki, które do Polski trafiają"

- Fakty są takie, że wykorzystujemy wszystkie szczepionki, które do Polski trafiają. Dzięki systemowi, który został przygotowany, możemy wykonywać wiele milionów szczepień miesięcznie. Dzisiaj niestety każdy punkt może otrzymać 30 dawek na tydzień, bo właśnie mamy ograniczony dostęp do szczepionek - stwierdził Dworczyk.

Komentując zaawansowanie trwającego programu szczepień, szef kancelarii premiera podkreślił wyraźnie, że "w tym momencie, tym co nas ogranicza, to jest dostępność szczepionek". Zaznaczył też, że rząd odpowiedział reprezentantom opozycji na wszelkie pytania. - Wybrzmiał postulat sformułowany chyba przez przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych, aby rząd rozpoczął rozmowy poza UE o pozyskaniu szczepionek - dodał.

Zaapelował również do opozycji, aby nie używała ona Narodowego Programu Szczepień do celów politycznych.

Sczepienia na COVID. Dostawy poza mechanizmem UE? "Analizujemy różne możliwości"

Jak wyjaśnił, różnica zdań dotyczyła m.in. kwestii podejścia do obostrzeń. Przekazał, że część opozycji chciałaby poluzowania ograniczeń. Dodał również, że "z drugiej strony mieliśmy głosy, które mówiły, żeby przedłużyć obowiązujące regulacje do połowy lutego". - My oczywiście wszystkie te głosy bierzemy pod uwagę, ale będziemy je analizowali też w kontekście tego, co się dzieje w Polsce - stwierdził Niedzielski.