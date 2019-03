Michał Boni obraził się na miejsce na liście do PE. Enigmatyczny wpis europosła PO

Grzegorz Schetyna ogłosił rekomendacje PO na listy KE w wyborach do PE. Piąte miejsce w Warszawie przypadło europosłowi Michałowi Boniemu. Polityk opublikował na Twitterze tajemniczy wpis, który może sugerować zarówno opuszczenie partii jak i rezygnację ze startu. Z decyzji nie jest też zadowolona inna eurodeputowana Danuta Huebner.

Grzegorz Schetyna zaprezentował rekomendacje dla polityków Platformy Obywatelskiej na listy Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ostateczny kształt list nie jest jeszcze pewny. Według lidera PO sprawa powinna wyjaśnić się na początku kwietnia.

W Warszawie piąta pozycja na liście Platformy Obywatelskiej przypadła Michałowi Boniemu. Tuż przed nim znalazł się inny europoseł Paweł Zalewski. Wyżej wyceniono również związaną do niedawna z Nowoczesną Kamilę Gasiuk-Pihowicz. Z PO najmocniejszą pozycję w stolicy ma Andrzej Halicki, były minister administracji i cyfryzacji. Jedynka przypadnie któremuś z polityków SLD lub PSL.

Boni nie jest zadowolony ze swojego miejsca. W mediach społecznościowych opublikował tajemniczy wpis. "Chcę startować w Koalicji Europejskiej i robić dobrze to, co robiłem. Ale muszę mieć jakąś szansę. Nie dano mi jej. Polska musi wygrać. A ja będę jej służył w każdy możliwy sposób! Platformo, może do zobaczenia…" - napisał na Twitterze.