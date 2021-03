Miażdżący sondaż WP. Andrzej Duda zaniepokojony? Rzecznik ucina dyskusję

Sondaż WP, w którym Polacy ocenili II kadencję prezydentury Andrzeja Dudy, okazał się miażdżący dla głowy państwa. Jak wynika z badania, Andrzej Duda ma powody do obaw. Aż 60 proc. respondentów działania prezydenta oceniło jako negatywne. O wynikach sondażu w programie WP "Tłit" Michał Wróblewski rozmawiał z rzecznikiem prezydenta Błażejem Spychalskim. - Polacy kilka miesięcy temu ocenili program wyborczy prezydenta i dokonali wyboru przy urnach. To najlepszy sondaż, jaki mógł zostać przeprowadzony. Dziś mamy czas epidemii, na tym trzeba się skupić. Podejmujemy wiele trudnych decyzji - zaznaczył rzecznik Andrzeja Dudy. Jak podkreślił, na prezydenta w wyborach zagłosowało ponad 10 mln Polaków. - Dla mnie prawdziwym sondażem są wybory. Pozostałe, oczywiście odnoszę się do nich z szacunkiem, nie oddają charakteru wyborów - zaznaczył Błażej Spychalski.

