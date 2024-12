Miasto Katowice i nielegalny bukmacher z Rosji. W tle znana impreza e‑sportowa

IEM Katowice to cykliczny turniej e-sportowy. Co roku potyczki najpopularniejszych gamerów z całego świata przyciągają tysiące fanów. Wielką popularnością cieszą się także transmisje meczów. Organizatorzy chwalą się, że finał ostatniej edycji przyciągnął 972 tys. widzów w Internecie, a sam Spodek i sąsiadujące z nim Międzynarodowe Centrum Kongresowe odwiedziło w sumie 65 tys. osób.

Kolejna edycja odbędzie się na początku lutego 2025 roku . Wśród partnerów wydarzenia są globalne koncerny takie jak Intel czy DHL, Urząd Miasta Katowice oraz… 1XBet, nielegalny bukmacher od lat figurujący w rządowym "Rejestrze Domen Służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą". To lista, na której znajdują się zablokowane serwisy kasynowe i bukmacherskie, których operatorzy nie mają licencji i nie płacą w Polsce podatku. Rejestr prowadzi Ministerstwo Finansów, obecnie znajduje się w nim blisko 48 tys. adresów.

Co na to katowicki magistrat? "Od pierwszych chwil zbrodniczej inwazji Rosji na Ukrainę potępialiśmy zdecydowanie agresora - realizowaliśmy szereg działań pomocowych dla uchodźców na terenie Katowic, jak i na terenie Ukrainy - prezydent uczestniczył w misjach humanitarnych, jak i organizowaliśmy zbiórki. W związku z opisaną przez Państwa sytuacją skontaktowaliśmy się z organizatorem imprezy, który zapewnił nas, że wszelkie działania są podejmowane zgodnie z polskim prawem " - przekazała nam Sandra Hajduk, rzecznik prasowa Urzędu Miasta.

Przesłała nam także informację otrzymaną od organizatora, niemieckiej spółki ESL Gaming: "ESL FACEIT Group przestrzega polskiego prawa i przepisów dotyczących wszystkich części wydarzenia, w tym promocji oraz widoczności partnerów. Oznacza to, że partner, o którym mowa, nie będzie widoczny ani reklamowany wśród polskiej publiczności podczas wydarzenia na żywo".

Adresy serwisu bukmachera są na bieżąco blokowane przez Ministerstwo Finansów i wpisywane do rejestru domen niedozwolonych. Mechanizm stosowany przez rząd to jednak walka z wiatrakami, a sam rejestr trudno uznać za skuteczne narzędzie do walki z szarą strefą. Gdy nielegalna witryna zostaje zablokowana przez służby skarbowe, jej operator zakłada klon domeny z nieznacznie różniącym się adresem, np. dodaną cyfrą 1.