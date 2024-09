BLIK w służbie nielegalnego hazardu w internecie? "Nie mieliśmy świadomości"

– KNF ma dużą rolę do odegrania zarówno pod kątem samego pośredniczenia w nielegalnym hazardzie, jak i pod kątem przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Komisja jest jednak bardzo pasywna w tej kwestii. Jest tu olbrzymie pole do poprawy – mówi Wirtualnej Polsce Adam Lamentowicz. Podobne stanowisko prezentuje Ministerstwo Finansów, które zwraca uwagę, że to faktycznie KNF "w ramach prowadzonego nadzoru nad dostawcami usług płatniczych w Polsce podejmuje stosowne czynności".