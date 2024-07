Nielegalny biznes w polskim internecie. Milionowe zyski, a ministerstwo bezradne

16 lipca w "Rejestrze Domen Służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą" pojawił się adres numer 46 350. Tylko w samym lipcu przybyło takich domen ponad 300. Rejestr prowadzi Ministerstwo Finansów. Tempo nielegalnego hazardu w Polsce jest zatrważające. Pod koniec ubiegłego roku na liście znajdowało się 39 250 domen. A to oznacza, że dziennie urzędnicy rejestrują w tym roku przeciętnie ok. 36 nielegalnych serwisów dziennie.