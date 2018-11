Miały być ławki Błaszczaka na 100-lecie niepodległości. Będą, ale na Boże Narodzenie

Na 11 listopada prawdopodobnie nie powstanie żadna "Ławka Niepodległości". Projekt ministra obrony Mariusza Błaszczaka zakłada, że na 100-lecie niepodległości staną 143 multimedialne ławki. Okazuje się jednak, że projekt może zostać zrealizowany dopiero na Boże Narodzenie, a może i Sylwestra.

Mariusz Błaszczak, minister obrony (PAP, Fot: Paweł Supernak)

Antoni Macierewicz chciał postawić sto kolumn na 100-lecie odzyskania niepodległości. Gdy jego miejsce w MON zajął Mariusz Błaszczak zmienił kolumny na ławki. Resort ogłosił konkurs dla gmin na dofinansowanie do 80 proc. wartości projektu i wybrał wzór.

- W roku, w którym świętujemy stulecie niepodległej, jako priorytet postawiłem sobie stworzenie programu, który godnie, a zarazem nowocześnie uczci tę niezwykłą rocznicę – mówił kilka miesięcy temu minister Błaszczak w czasie inauguracji programu "Ławki Niepodległości"

Dzwonię do firmy, która ma przygotować ławki w ramach programu MON. – Żadna jeszcze nie powstała. Z tego, co wiem, wybrane gminy nie podpisały jeszcze umów z ministerstwem na dofinansowanie ławek – mówi właściciel firmy. Nie chce ujawniać nazwiska i nazwy firmy, by nie stracić zleceń na ławki.

Producent przyznaje, że MON nie podał jeszcze nawet dokładnych wymiarów projektu. – Nie znamy jeszcze szerokości ławki. Rozmawiam z beneficjentami programu. Mówią, że MON nie podał im jeszcze takich parametrów. Mógłbym wcześniej przygotować ławki, ale jeśli okaże się, że są za wąskie albo za szerokie, to nikt mi nie zwróci pieniędzy - podkreśla.

Te informacje potwierdza kolejna firma, która ma produkować ławki. - Na ten moment nie powstała jeszcze żadna ławka, a projekty są na etapie negocjacji z gminami, które chcą je zrealizować. Projekt ławki MON, z którym mogłem się zapoznać, trudno nazwać projektem wykonawczym. Jest to raczej projekt koncepcyjny, na podstawie którego można ustalić założenia produkcyjne i przedstawić ofertę dla zamawiającego – mówi pracownik firmy wykonującej meble na zamówienie.

Nawet jeśli MON podpisze z gminami umowy w najbliższym czasie, to najwcześniej będą one gotowe w połowie grudnia. - Wyprodukowanie ławki w wysokim standardzie wykończenia, jakiego na pewno oczekiwaliby zamawiający oraz jej instalacja to realnie cztery tygodnie – zaznacza pracownik firmy.

Zapytaliśmy MON o szczegóły programu, w tym o listę miejsc, gdzie powstały już "Ławki Niepodległości". W odpowiedzi ministerstwo Błaszczaka odesłało nam listę 143 gmin, które mają otrzymać dofinansowanie. Sięga ono 80 proc. wartości projektu, czyli 30 tys. zł. Dopytywaliśmy o to, czy gdziekolwiek powstały już ławki, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

"Termin realizacji 'Ławek Niepodległości' przez jednostki samorządu terytorialnego upływa 31 grudnia 2018 roku, gdyż tak stanowią zapisy umów zawieranych przez MON z samorządami – informuje jedynie Wydział Prasowy w Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej.

Ławki mają odtwarzać 30-sekundowe nagrania, m.in. pieśń "My, Pierwsza Brygada" oraz depeszę Marszałka Józefa Piłsudskiego, ogłaszającego powstanie niepodległego państwa polskiego. Na ławkach ma się znaleźć inskrypcja: "Pamięci wybitnych patriotów, dowódców i mężów stanu oraz czynu zbrojnego żołnierza polskiego w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości". Będą one wyposażone w ładowarki do urządzeń mobilnych oraz hot-spot WiFi.

