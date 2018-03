Miała być dezubekizacja myśliwych. Zapis zniknął z ustawy

Posłowie PiS oraz minister środowiska Henryk Kowalczyk chcieli, aby tajni współpracownicy służb bezpieczeństwa PRL nie mogli pełnić funkcji kierowniczych w Polskim Związku Łowieckim. Zniknięcie zapisu tłumaczone jest strachem myśliwych.

W zeszłym roku posłowie PiS Jerzy Gosiewski, Zbigniew Biernat, Jan Duda, Krzysztof Maciejewski, Tadeusz Woźniak i Adam Ołdakowski zaapelowali do ówczesnego ministra środowiska Jana Szyszko o wpisanie przepisu do projektu ustawy. Posłowie argumentowali, że tajni współpracownicy służb bezpieczeństwa PRL i byli funkcjonariusze nie powinni zasiadać we władzach PZŁ.