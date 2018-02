Dezubekizacja myśliwych? Były premier: niech zrobią konsultacje wśród jeleni i dzików"

Mariusz Błaszczak dezubekizował policjantów, Antoni Macierewicz wojskowych. Teraz przyszedł czas na Henryka Kowalczyka. Nowy minister środowiska chce usunięcia byłych funkcjonariuszy UB z kierownictwa PZŁ.

Kontrowersyjny pomysł Kowalczyka zakłada wprowadzenie do projektu prawa łowieckiego zapisu o zakazie zasiadania we władzach związku dla byłych funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji. Dotyczyłoby ono stanowisk w organach krajowych, zarządach kół łowieckich czy np. komisji rewizyjnej.

Jednak nie wszyscy myśliwi są przychylni pomysłowi ministra. Do dezubekizacji PZŁ odniósł się były premier, Włodzimierz Cimoszewicz, swego czasu zawołany myśliwy. - Nie wiem, o co tu chodzi. Polecam, by minister Kowalczyk zrobił konsultacje społeczne wśród jeleni i dzików - żartuje, po czym dodaje - To jakiś absurd.