Miała 1,7 promila alkoholu we krwi, ale przyjmowała pacjentów

W czwartek po południu podejrzenia co do stanu trzeźwości 49-letniej lekarki zgłosił policji ojciec 2,5-letniego chłopca. Lekarka miała przeprowadzić u chłopca zabieg dermatologiczny. Przybyły na miejsce patrol policji sprawdził jej stan trzeźwości. Miała 1,7 promila alkoholu we krwi.