Miał wieźć dzieci na wycieczkę. Sprawdzili jego trzeźwość

Jak się bowiem wkrótce okazało, kierowca, który miał odpowiadać za bezpieczeństwo dzieci i prowadzić pojazd, był pijany. Mimo to 41-letni mieszkaniec powiatu pajęczańskiego jak gdyby nigdy nic przyjechał autokarem na Rynek Wieluński do Częstochowy, gdzie odbyła się kontrola. Wkrótce miał wyruszyć na wycieczkę z najmłodszymi z jednej z miejscowych szkół do Łodzi.