"Miał na sumieniu tysiące ofiar". Szokująca historia abpa Wiednia

Ofiarami kardynała Hansa Hermanna Groëra, austriackiego duchownego mieli być licealiści, seminarzyści, księża, podlegli mu mnisi. Mimo nacisków opinii publicznej Watykan nie rozliczył kardynała z nadużyć seksualnych - twierdzi Artur Nowak, prawnik związany z fundacją "Nie lękajcie się”, autor książek o pedofilii w Kościele.

O skłonnościach Groëra Fischer miał opowiedzieć opatowi ks. Clemensowi Lashoferowi w 1985 roku. Ten jednak to zlekceważył. Rok później, kiedy Watykan ogłosił nominację Groëra na arcybiskupa Wiednia, Fischer znów skontaktował się z opatem Lashoferem i znów nic nie wskórał.

Kościół ukrywał przypadki molestowania?

"Przyszły kardynał prosił, by podwładni przychodzili do niego na spowiedź, kazał się im rozbierać, a potem używał ich sobie do woli. Według dziennikarzy śledczych Groër mógł nadużyć zależności wobec ponad 2000 chłopców i młodych mężczyzn. Jego ofiarami byli licealiści, seminarzyści, księża, podlegli mu mnisi" - pisze Nowak.