Mężczyzna podpalił się przed sądem w Świdniku. Został niedawno skazany

49-latek, który podpalił się w czwartek przed gmachem Sądu Rejonowego w Świdniku, kilka dni temu został skazany w głośnej sprawie. Miał grozić policjantom podczas interwencji. Mężczyzna jest ranny i trafił do szpitala.

Do tragedii doszło w czwartek przed południem. 49-latek przyszedł przed budynek Sądu Rejonowego w Świdniku na Lubelszczyźnie. Tam oblał się łatwopalną substancją.

Zostawił list

Ranny 49-latek został przewieziony do centrum leczenia oparzeń w Łęcznej. Jak przekazuje dyrekcja szpitala, stan pacjenta jest stabilny.

Jak dowiedziała się gazeta, 49-latek miał zostawić list. Do tego dramatycznego czynu mógł go popchnąć wyrok, jaki zapadł kilka dni temu w świdnickim sądzie. 49-latek i jego rodzice zostali skazani za naruszenie nietykalności oraz znieważanie policjanta.

Interwencja w Pliszczynie

Chodzi o wydarzenia, które rozegrały się w lutym 2016 r. Przed domem rodziny 49-latka w Pliszczynie doszło do interwencji policyjnej. 75-latek i jego żona twierdzili, ze zostali pobici przez policjanta. Kobieta miała złamaną nogę, a jej mąż podbite oko. Funkcjonariusz mówił, że to on został zaatakowany przez emerytów.