Meteorolog u propagandysty. "Idealna pogoda do ataku nuklearnego"

Rosja obniża próg. Do najniższego poziomu w historii

Pod koniec lutego "Financial Times" napisał, że Rosja obniżyła próg wymagany do użycia taktycznej broni jądrowej do poziomu niższego, niż kiedykolwiek publicznie przyznała. "Kreml może sięgnąć po to uzbrojenie na wczesnym etapie konfliktu z innym mocarstwem" - wynika z rosyjskich dokumentów wojskowych.