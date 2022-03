Metalowe osłony do kamizelek dla żołnierzy. Ukraińcy zbierają złom, by pomóc armii

Są zdeterminowani, by pomóc swojej armii, niezależnie od warunków i narzędzi. Agencja Reutera opublikowała we wtorek (22 marca) nagranie, na którym widać, jak ukraińscy cywile tworzą metalowe płyty, które wchodzą w skład kamizelek ochronnych dla armii. Wideo zostało nagrane w jednym z warsztatów mechanicznych w mieście Zaporoże, na południowym wschodzie Ukrainy. Mężczyźni pracujący przy tworzeniu metalowych wsadów do kamizelek, wykorzystują do tego blachę samochodową oraz inne metalowe przedmioty, które znajdują i przynoszą do spawania. Profesjonalne kamizelki ochronne tego typu posiadają zwykle dwie metalowe płyty o grubości kilku centymetrów. Jedna znajduje się na wysokości klatki piersiowej, natomiast druga na plecach. Waga takiej kamizelki to kilkanaście kilogramów, w zależności od ilości sprzętu, który jest noszony dodatkowo na kamizelce (magazynki, apteczka, granaty, nóż, gogle ochronne itd.). Od pierwszych dni inwazji Rosji na Ukrainę, cywile aktywnie włączają się do walki lub pomocy w każdy możliwy sposób. Nie tylko tworzą w prowizorycznych warunkach amatorskie pancerze dla armii, ale także budują zasieki i barykady, tworzą schrony i okopy, szyją siatki maskujące oraz gotują w kuchniach polowych. Dane ONZ mówią, że już ponad 3,5 miliona Ukraińców uciekło z kraju przed wojną. Są to w większości kobiety i dzieci. Według danych Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), około 2,1 mln z nich trafiło do Polski, 543 tys. do Rumunii, 367 tys. do Mołdawii, 317 tys. na Węgry, a 253 tys. na Słowację.