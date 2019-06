Merkel źle znosi upały. Jednak "incydent z drgawkami" może jej zaszkodzić

Nie milkną komentarze do nagrania pokazującego kanclerz Niemiec Angeli Merkel w drgawkach u boku prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Rozwiązanie może być prostsze, niż głoszą zwolennicy teorii spiskowych, ale incydent na pewno nie pomoże w jej dalszej karierze.

Wkrótce później Merkel powiedziała, że drgawki były wynikiem odwodnienia związanego z falą upałów w Berlinie. Wystarczyły trzy szklanki wody , aby jej organizm wrócił do normy. Nie było to pierwsze takie zdarzenie w jej karierze. Kilka lat temu kanclerz Niemiec wpadła w podobne drgawki podczas oficjalnej wizyty w Meksyku. Wtedy również mówiono o odwodnieniu na skutek wysokich temperatur.

Wśród krytyków Merkel panuje opinia, że jedyną poważną dolegliwością, na którą cierpi niemiecka polityk, jest pycha, która może prowadzić do wyobcowania i załamania nerwowego. Ostatnie lata nie były łaskawe dla Kanclerz. Najpierw, w 2015 r. stała się przedmiotem krytyki w całej Europie, nie tylko w Niemczech, z powodu stosunku do imigrantów. Jej słowa o tym, że Niemcy poradzą sobie z kryzysem migracyjnym były interpretowane jako zachęta dla przybyszów.

Nawet plotki o zdrowiu zaszkodzą Merkel

Widać wyraźnie, że przeciwnicy polityczni wykorzystają każdą słabość Merkel. Wkrótce po incydencie z drgawkami pojawiły się komentarze, że to reakcja nerwowa na dźwięk znienawidzonego hymnu niemieckiego, a w wersji łagodniejszej – ukraińskiego. To czyste złośliwości ze strony radykałów, ale każde zdarzenie kwestionujące zdolność Merkel do sprawowania władzy podważać będzie nie tylko jej wiarygodność w kraju, ale także w UE i na świecie. Nikt nie chce, aby jedno z czołowych stanowisk w Brukseli znowu pełnił polityk "niedysponowany", jak się to zdarza przewodniczącemu Komisji Europejskiej Jean-Claude'owi Juckerowi.