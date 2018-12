Merkel i Macron rozmawiali z Putinem. Nalegali, by uwolnił ukraińskich marynarzy

Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel w rozmowach z prezydentem Rosji, jakie odbyli w sobotę w Buenos Aires nalegali, by doprowadził on do uwolnienia 24 ukraińskich marynarzy ujętych przez Rosję w Cieśninie Kerczeńskiej.

Do oddzielnych spotkań rosyjskiego przywódcy z Macronem i Merkel doszło na marginesie szczytu G20 w Buenos Aires. (East News, Fot: Jacques Witt/SIPA)

Informację o rozmowach przywódców na marginesie szczytu G20 podał rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow. Prezydent Rosji na przedstawiony postulat odparł, że "jest to sprawa do rozstrzygnięcia przez sąd".

Angela Merkel wyraziła swoje zaniepokojenie eskalacją konfliktu między Ukrainą i Rosją oraz opowiedziała się za swobodą żeglugi w Cieśninie Kerczeńskiej. Rzecznik niemieckiego rządu poinformował, że kanclerz Niemiec i prezydent Rosji zgodzili się dziś na dalsze rozmowy na szczeblu doradców w tzw. formacie normandzkim w sprawie incydentu między Ukrainą i Rosją.

Nie ma dokładnych informacji na temat rozmów Macron-Putin.

Przeniesieni do aresztu

W niedzielę 25 listopada w Cieśninie Kerczeńskiej rosyjskie siły specjalne ostrzelały i zajęły trzy ukraińskie okręty płynące z Odessy do ukraińskiego portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim. Okręty, według Rosji, wpłynęły na jej wody terytorialne. Ukraina uznała rosyjskie działania za akt agresji i w poniedziałek ogłosiła 30-dniowy stan wojenny.

W piątek niezależna telewizja rosyjska Dożd poinformowała, że 24 ukraińskich marynarzy z okrętów zajętych przez rosyjskich pograniczników zostało przeniesionych do aresztu w Moskwie.

