Mercedes nagle zjechał z drogi. Groźne zdarzenie na przejeździe

Brawura na drodze nie popłaca. Przekonał się o tym kierowca mercedesa, który niespodziewanie zjechał z drogi tuż przed przejazdem kolejowym w Ważnych Młynach (woj. łódzkie), odbił się od rowu i utknął na torowisku. Całe zdarzenia nagrała kamera monitoringu, a teraz udostępniło je PKP ku przestrodze. "Pod koniec czerwca na przejeździe kolejowo-drogowym w Ważnych Młynach doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierujący samochodem osobowym na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków ruchu i uszkodził rogatkę. Sprawa została przekazana Policji" - przekazano w opisie pod nagraniem. Wszystko wygląda na to, że pojazd wszedł w zakręt zbyt szybko, co skutkowało późniejszym wjechaniem na torowisko. Zniszczeniu uległy sygnalizator świetlny, a także rogatka. Z racji, że mercedes posiadał wyższe nadwozie pokonał rów bez większego problemu i niefortunnie utknął na jednym z pasów torów, co skutkowało wstrzymaniem ruchu na tym odcinku trasy.