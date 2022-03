"Zmieść z powierzchni ziemi". Przerażający cel wojsk Putina

"Rosjanie blokują kolumny autobusów do ewakuacji"

We wtorek wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk przekazała, że Rosjanie cały dzień blokują kolumny autobusów do ewakuacji i ciężarówki z pomocą humanitarną, które wyjechały do Berdiańska, Melitopolu i Enerhodaru.