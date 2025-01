Mentzen wyśmiał Morawieckiego. Zapytaliśmy też o tajemniczą kamerkę

- Jeżeli Mateusz Morawiecki wetował Zielony Ład, to chyba mu nie wyszło, bo Zielony Ład dalej obowiązuje. Jarosław Kaczyński mówił, że nieprzyjęcie Zielonego Ładu, byłoby sprzeczne z interesem Polski. Sam Morawiecki miał możliwość zawetowania Zielonego Ładu, ale tego nie zrobił. W związku z czym nie ma tutaj żadnej wiarygodności - przyznał Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji na prezydenta. Wirtualna Polska dotarła do przekazu dnia, w którym PiS przedstawia narrację, by "rozbrajać" temat związany z Zielonym Ładem. Reporter WP Jakub Bujnik zapytał o to lidera Konfederacji i kandydata w wyborach prezydenckich Sławomira Mentzena. Zdaniem polityka, PiS robi teraz dobrą minę do złej gry. Konfederacja właśnie przez Zielony Ład nie chce współpracować z byłym premierem i wysuwa wobec niego najcięższe oskarżenia, co tylko potwierdził swoją wypowiedzią Mentzen, przywołując słowa polityków PiS w tym temacie. Kandydata na prezydenta można było dziś w Sejmie zobaczyć z kamerką przyczepioną do mostku. Jak się okazało, Mentzen kręci kolejny odcinek, ukazujący jego dzień pracy, a do tego przyznał, że nie boi się pozostałych kandydatów w wyborach prezydenckich.