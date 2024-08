Mentzen kandydatem Konfederacji na prezydenta. Oficjalna nominacja już wkrótce

- Oni we dwóch przyciągają tłumy, pokazały to ich wspólne "trasy" po Polsce. Taka gra na dwóch fortepianach i docieranie do różnych wyborców opłaciłaby się. No i Bosak jako szef sztabu Mentzena to gwarancja, że cała Konfederacja, oprócz paru wariatów, pracowałaby w kampanii. Wszystkie ręce na pokład - twierdzi jeden z rozmówców.