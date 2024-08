PiS reaguje na pomysł Konfederacji. Chodzi o wybory prezydenckie

- Podjąłem decyzję, że jeżeli będziemy musieli rywalizować o wejście do II tury, będzie wielu kandydatów prawicowych, to w ramach Rady Liderów będę namawiał do poparcia Sławomira Mentzena. Natomiast jeżeli będzie możliwa organizacja prawyborów na całej prawicy, tak jak wczoraj grupa prawicowych publicystów, profesorów, wyszła z inicjatywą robienia prawyborów prezydenta wolnej Polski, to jestem gotów do takiej rywalizacji, pod warunkiem, że wziąłby udział w niej także PiS - powiedział Krzysztof Bosak w programie "Gość Radia Zet".