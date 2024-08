Wyciąga rękę do PiS. Pojawiła się propozycja Bosaka ws. wyborów

Jednak zdaniem lidera Konfederacji, mało prawdopodobne jest, aby PiS zgodził się na prawybory. Jednocześnie podkreślił, że "jak politycy nie mają wyboru, to wybierają to co rozsądne". - Jeśli w PiS będzie impas do co wyboru kandydata, to takie prawybory z impasu pomogą im wyjść - ocenił Bosak.